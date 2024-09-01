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Росіяни запускали "Шахеди" з півдня

Ольга Глущенко Неділя, 1 вересня 2024, 01:24
Росіяни запускали Шахеди з півдня
ілюстративне фото GETTY IMAGES

Близько 1 години ночі на півдні України зафіксували рух ворожих ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Спочатку ПС повідомили про групу "Шахедів" на півночі Херсонщини.

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Згодом стало відомо про "Шахеди" з Херсонщини курсом на Миколаївщину та Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу.

Дослівно Повітряні сили о 1:23: "Харківська область - спостерігається активізація розвідувальних БпЛА! Працює ППО.

Нова група Шахдів з Запорізької на Херсонську".

ВІДЕО ДНЯ

2:12: ""Шахеди" з Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину, з Миколаївщини на Одещину".

Оновлено: Після 5 години ранку моніторингові канали повідомили, що ворожі БпЛА не фіксуються в повітряному просторі.

ШахедвійнаРосіябезпілотники
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