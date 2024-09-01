Росіяни запускали "Шахеди" з півдня
Неділя, 1 вересня 2024, 01:24
Близько 1 години ночі на півдні України зафіксували рух ворожих ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Спочатку ПС повідомили про групу "Шахедів" на півночі Херсонщини.
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Згодом стало відомо про "Шахеди" з Херсонщини курсом на Миколаївщину та Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу.
Дослівно Повітряні сили о 1:23: "Харківська область - спостерігається активізація розвідувальних БпЛА! Працює ППО.
Нова група Шахдів з Запорізької на Херсонську".
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