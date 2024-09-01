На ТОТ загарбники навчають вчителів виявляти проукраїнських дітей – спротив

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів регіону щодо виявлення дітей, які "потенційно підтримують Україну".

Джерело: ЦНС

Дослівно: "В цинічному стилі окупанти назвали це "девіантною поведінкою".

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Вчителів вчили, куди звертатись, якщо вони виявили "не лояльних дітей", та як через них виходити на погляди батьків цих дітей".