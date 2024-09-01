Московський аеропорт "Внуково" призупинив роботу – росЗМІ
Неділя, 1 вересня 2024, 04:02
Вночі 1 вересня московський аеропорт "Внуково" запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.
Джерело: російське пропагандиське агентство ТАСС, мер мер Москви Сергій Собянін
Дослівно ТАСС: "Три рейси на виліт і дев'ять – на приліт затримано, один скасовано в московському аеропорту Внуково, випливає з даних на його онлайн-табло".
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Деталі: Собянін повідомляв про нібито три збитих безпілотники, які "летіли на Москву".