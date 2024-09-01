Захисники відмінусували ще 1350 окупантів і 10 російських танків
Неділя, 1 вересня 2024, 07:10
За минулу добу у війні проти України Росія втратили 1350 військових, 10 танків і 24 ББМ.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 616300 (+1350) осіб,
- танків ‒ 8592 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16760 (+24) од,
- артилерійських систем – 17636 (+22) од,
- РСЗВ – 1176 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36) од,
- крилатих ракет ‒ 2557 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2991 (+14) од.