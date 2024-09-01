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Захисники відмінусували ще 1350 окупантів і 10 російських танків

Ольга Глущенко Неділя, 1 вересня 2024, 07:10
Захисники відмінусували ще 1350 окупантів і 10 російських танків
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу у війні проти України Росія втратили 1350 військових, 10 танків і 24 ББМ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 616300 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 8592 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16760 (+24) од,
  • артилерійських систем –  17636 (+22) од,
  • РСЗВ – 1176 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36) од,
  • крилатих ракет ‒ 2557 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2991 (+14) од.

втрати у війніРосіявійна
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