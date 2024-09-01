Росіяни двічі за ніч атакували селище на Харківщині, серед 6 постраждалих – вагітна

Вночі росіяни завдали два удари по селищу Слатине на Харківщині, внаслідок якого постраждали 6 осіб, серед них – вагітна жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Близько 02:50 окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району.

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Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи".

Деталі: Синєгубов додав, що внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

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Постраждав 67-річний чоловік, його госпіталізували.