Росіяни двічі за ніч атакували селище на Харківщині, серед 6 постраждалих – вагітна
Неділя, 1 вересня 2024, 07:42
Вночі росіяни завдали два удари по селищу Слатине на Харківщині, внаслідок якого постраждали 6 осіб, серед них – вагітна жінка.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Близько 02:50 окупанти завдали удар по с. Слатине Харківського району.
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Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.
Постраждали 5 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи".
Деталі: Синєгубов додав, що внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.
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Постраждав 67-річний чоловік, його госпіталізували.