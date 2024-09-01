Куп’янськ: окупанти дроном атакували авто поліцейських, один загинув

Капітан поліції Харківщини Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень після дронової атаки ворога.

Джерело: поліція області

Деталі: Близько 19:30 у суботу в місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських.

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Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, один з них загинув.

За даними НПУ, 44-річний капітан служив в органах внутрішніх справ близько 20 років. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну долучився до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.