Сили ППО збили 8 з 11 "Шахедів" над Україною
Неділя, 1 вересня 2024, 09:44
У ніч на 1 вересня силами Протиповітряної оборони збито вісім ударних БпЛА над п’ятьма областями.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим.
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БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.