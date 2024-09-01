Росія вдарила по колоні зерновозів на Сумщині: є загиблий та поранені
Неділя, 1 вересня 2024, 10:33
Увечері 31 серпня ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків"поблизу села Верхня Сироватка Сумського району, загинув водій.
Джерело: прокуратура Сумщини
Деталі: За даними слідства, окупанти атакували близько 20:30.
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Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 кермувальники поранені.
Один вантажний автомобіль загорівся, близько 20 пошкоджені.