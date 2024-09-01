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NYT: У США вважають малоймовірним, що український F-16 збили дружнім вогнем з Patriot

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 1 вересня 2024, 12:48
NYT: У США вважають малоймовірним, що український F-16 збили дружнім вогнем з Patriot
фото: getty images

У США вважають малоймовірною версії про те, що український винищувач F-16 був збитий дружнім вогнем з комплексу Patriot.

Джерело: New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, включно з висловленою в п'ятницю одним із західних посадовців версією про те, що він став результатом дружнього вогню з ракетної батареї Patriot.

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Але в суботу два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність або помилка пілота.

Нагадаємо, про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку.

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Стверджувалось, що це сталось під час масованого ракетного обстрілу Росії в понеділок, 26 серпня.

Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії, внаслідок чого загинув льотчик.

СШАЗбройні силиавіаPatriot
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