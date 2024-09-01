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РФ атакувала центр Курахового "Ураганами" – 4 людей вбито

Роман ПетренкоНеділя, 1 вересня 2024, 16:02
РФ атакувала центр Курахового Ураганами – 4 людей вбито
усі фото: донецька ова

Удень 1 вересня російські окупанти атакували Курахове на Донеччині, щонайменше 4 людини загинули та 8 поранені.

Джерело: Донецька ОВА, Донецька облпрокуратура

Деталі: Росіяни застосували там "Урагани", влучили по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.

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На місці працюють поліція та рятувальники.

Точну кількість жертв ще не повідомили.

Оновлено: Прокуратура області оновила цифри – через обстріл 4 осіб загинули, ще 8 поранено.

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Внаслідок влучання снарядів троє цивільних отримали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні.

Також п’ятеро жінок та троє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У місті пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі.

 

Донецька областьобстріл
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