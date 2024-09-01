Зеленський показав наслідки ракетного удару росіян по Харкову

Президент Володимир Зеленський вдень 1 вересня відреагував на новий удар росіян по Харкову, внаслідок якого поранені понад 40 людей, та звернувся до світових лідерів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту.

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Станом на зараз уже понад 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.

І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту".

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Деталі: За даними прокуратури, Харків атакували балістичними ракетами з території Росії. Вісім ракет влучили у трьох районах міста.

За даними ОВА, понад 40 цивільних поранені, серед них 5 дітей. Під завалами можуть бути люди.