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Зеленський показав наслідки ракетного удару росіян по Харкову

Роман ПетренкоНеділя, 1 вересня 2024, 15:38
Зеленський показав наслідки ракетного удару росіян по Харкову
скриншот

Президент Володимир Зеленський вдень 1 вересня відреагував на новий удар росіян по Харкову, внаслідок якого поранені понад 40 людей, та звернувся до світових лідерів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту.

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Станом на зараз уже понад 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені. 

І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту".

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Деталі: За даними прокуратури, Харків атакували балістичними ракетами з території Росії. Вісім ракет влучили у трьох районах міста.

За даними ОВА, понад 40 цивільних поранені, серед них 5 дітей. Під завалами можуть бути люди.

ХарківЗеленськийракетний удар
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