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Президент Фінляндії: Ситуація в Україні критична, але краща, ніж три місяці тому

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 1 вересня 2024, 18:10
Президент Фінляндії: Ситуація в Україні критична, але краща, ніж три місяці тому
Александр Стубб, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що ситуація у війні РФ проти України залишається критичною, але зараз є кращою для України, ніж три місяці тому.

Джерело: Стубб, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на Yle

Пряма мова: "Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому".

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Деталі: За словами фінського президента, важко оцінити, коли скінчиться війна, яка триває вже понад 2,5 роки.

Він відзначив як позитивний момент, що почалися розмови про мир.

Стубб наголосив, що умовами досягнення миру, який висунув президент України Володимир Зеленський, стало повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і відновлення країни.

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"Ми продовжимо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", – запевнив глава держави.

Стубб наголосив, що Фінляндія обрала свій бік, що ускладнює завдання стати посередником у переговорах.

Стубба також запитали про те, чому Україну обмежують у використанні західної зброї для ударів усередині Росії.

За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти.

Він вважає, що Росія – загроза для безпеки Фінляндії з різних причин.

"Загроза безпеці номер один – це Росія, але наразі немає причин для занепокоєння", – резюмує Стубб.

За його оцінками, у відносинах з Росією необхідно готуватися до періоду невизначеності.

Президент вважає, що Фінляндія все частіше буде бачити гібридні операції з боку Росії. Як приклад можливого гібридного впливу він навів інформаційну діяльність, ситуацію на кордоні і навіть саботаж.

Що передувало: Александр Стубб раніше заявив, що Київ має право захищати себе від російської агресії у тому числі на території Курської області РФ. 

Фінляндіявійна
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