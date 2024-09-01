Росіяни вдарили по двох підприємствах у Сумах, постраждала жінка

У неділю вдень російські війська атакували два підприємства у Сумах, є постраждала.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, прокуратура Сумщини

Дослівно ОВА: "Сьогодні вдень, 1 вересня, ворог наніс авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади (зафіксовано 3 вибухи).

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Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки".

Оновлено: Пізніше прокуратура Сумщини повідомила, що росіяни атакували два промислові підприємства у м. Суми, поранено працівницю одного з них.

руйнування в Сумах 1 вересня, фото прокуратури

Дослівно прокуратура: "1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.

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Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби. Поранено 42-річну працівницю підприємства.

Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів".