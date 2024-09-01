Росіяни вдарили по двох підприємствах у Сумах, постраждала жінка
У неділю вдень російські війська атакували два підприємства у Сумах, є постраждала.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, прокуратура Сумщини
Дослівно ОВА: "Сьогодні вдень, 1 вересня, ворог наніс авіаційний удар по інфраструктурі Сумської громади (зафіксовано 3 вибухи).
Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога. Здійснюється ліквідація наслідків ворожої атаки".
Оновлено: Пізніше прокуратура Сумщини повідомила, що росіяни атакували два промислові підприємства у м. Суми, поранено працівницю одного з них.
Дослівно прокуратура: "1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.
Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби. Поранено 42-річну працівницю підприємства.
Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів".