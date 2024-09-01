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Німецьке управління повітряним рухом атакували хакери: імовірно, проросійські

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 1 вересня 2024, 20:16
Німецьке управління повітряним рухом атакували хакери: імовірно, проросійські
ілюстративне фото Getty Images

Німецьке управління повітряним рухом (DFS), яке відповідає за контроль повітряного руху, стало об'єктом хакерської атаки, імовірно, з боку проросійської хакерської групи APT28, також відомої як Fancy Bear.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: "Наш офісний зв'язок був зламаний, і зараз ми вживаємо захисних заходів", – заявив у неділю речник DFS, що базується в Лангені поблизу Франкфурта-на-Майні. Вони намагаються звести вплив інциденту до мінімуму.

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У DFS підкреслили, що хакерська атака не вплинула на повітряний рух і він триває у звичайному режимі.

За даними DFS, атака відбулася минулого тижня. Наразі невідомо, чи можна було отримати доступ до даних. Органи безпеки були проінформовані, пояснив речник DFS.

За даними місцевих ЗМІ, атака пов'язана з хакерською групою APT28, яка також відома під псевдонімом Fancy Bear. APT28 вже кілька років атакує комерційні компанії, такі як оборонні, енергопостачальні та логістичні компанії.

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Західні уряди класифікують цю групу як довгу руку російських спецслужб. У Німеччині група стала відомою широкому загалу у 2015 році через хакерську атаку на Бундестаг.

Що передувало: Навесні Німеччина відкликала свого посла з Росії для консультацій після того, як Берлін звинуватив Москву в кібератаках на оборонні та аерокосмічні компанії та партію влади.

У Берліні заявили, що атаки, які почалися два роки тому, були спрямовані проти керівної Соціал-демократичної партії Німеччини, а також компаній у логістиці, обороні, аерокосмічному та ІТ-секторах. 

За даними влади Німеччини, група APT28, також відома як Fancy Bear, скористалася уразливістю в Microsoft Outlook, щоб зламати облікові записи електронної пошти.

3 травня ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

У НАТО також висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів.

Німеччинахакериавіа
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