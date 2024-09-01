У Києві й 13 областях – екстрені відключення світла

У Києві та 13 областях у неділю ввечері введено екстрені відключення електроенергії.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі, Укренерго

Дослівно ДТЕК: "За наказом Укренерго з 20:35 введені екстрені відключення електроенергії.

Реклама:

Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі".

Деталі: У ДТЕК закликали тих, у кого наразі немає відключень, економити електроенергію, щоб допомогти стабілізувати систему.

Оновлено: Пізніше "Укренерго" повідомило, що аварійні відключення запроваджено в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях.

ВІДЕО ДНЯ

"Оголошені раніше графіки застосування обмежень у вказаних регіонах тимчасово не діють", - йдеться у дописі.