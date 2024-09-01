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В Ізраїлі – протести й заплановані страйки після вбивства 6 заручників ХАМАС

Катерина ТищенкоНеділя, 1 вересня 2024, 21:31
В Ізраїлі – протести й заплановані страйки після вбивства 6 заручників ХАМАС
протест у Тель-Авіві 1 вересня після вбивства ізраїльських заручників, фото picture alliance via Getty Images

Ізраїль виявив у тунелі в Газі тіла шістьох заручників, які перебували у полоні ХАМАС, що викликало протести ізраїльтян та заплановані робочі страйки через нездатність врятувати заручників.

Джерело: Reuters

Деталі: Ізраїльські військові оголосили про вилучення тіл з-під землі в місті Рафах на півдні Гази.

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Тіла Кармела Гата, Герша Голдберг-Поліна, Едена Єрушалмі, Олександра Лобанова, Альмога Сарусі та Орі Даніно були повернуті до Ізраїлю, повідомив журналістам військовий речник контр-адмірал Даніель Хагарі.

Судово-медична експертиза встановила, що вони були "вбиті терористами ХАМАС кількома пострілами з близької відстані" 48-72 години тому, заявив речник міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не заспокоїться, доки не зловить винних. "Хто вбиває заручників – не хоче угоди", – сказав він.

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Ізраїльський прем'єр стикається з дедалі більшими закликами припинити майже 11-місячну війну між Ізраїлем і ХАМАС у Газі за допомогою угоди, яка передбачає припинення вогню та звільнення решти заручників.

Високопоставлені представники ХАМАС заявили, що Ізраїль, який відмовився підписати угоду про припинення вогню, винний у загибелі людей.

"Нетаньягу несе відповідальність за вбивство ізраїльських ув’язнених. Ізраїльтяни повинні вибрати між Нетаньяху та угодою", — заявив Reuters високопосадовець ХАМАСу Самі Абу Зухрі.

На тлі громадського обурення долею заручників голова Федерації профспілок Ізраїлю Арнон Бар-Давид закликав до загального страйку в понеділок, щоб змусити уряд підписати угоду, і заявив, що аеропорт Бен-Гуріон, головний авіатранспортний вузол Ізраїлю, буде закрито з 8:00.

Міністр оборони Йоав Галлант, який часто конфліктував з Нетаньягу, також закликав до угоди, а лідер опозиції та колишній прем’єр-міністр Яір Лапід закликав людей приєднатися до демонстрації в Тель-Авіві.

В Єрусалимі протестувальники перекрили дороги та провели демонстрацію біля резиденції прем'єр-міністра. Дехто вздовж доріг розмахував ізраїльськими прапорами на честь шести заручників. На кадрах з повітря видно, як головна магістраль Тель-Авіва була заблокована протестувальниками з прапорами із зображеннями вбитих заручників.

Муніципальні служби Тель-Авіва та інших місць по всьому Ізраїлю запланували на понеділок страйк на знак солідарності із заручниками та їхніми родинами.

Близько 250 заручників були захоплені під час несподіваного вторгнення ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, яке спровокувало війну у відповідь Ізраїлю в Газі.

ІзраїльСектор Газизаручники
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