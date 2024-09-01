Зеленський увів санкції проти колаборантів і причетних до авіаційної інфраструктури РФ

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій РНБО проти юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також проти колаборантів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО.

Реклама:

Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну.

І завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими".

Деталі: Відповідні укази президента й рішення РНБО поки не оприлюднені.