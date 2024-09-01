Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Зеленський увів санкції проти колаборантів і причетних до авіаційної інфраструктури РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 вересня 2024, 21:45
Зеленський увів санкції проти колаборантів і причетних до авіаційної інфраструктури РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій РНБО проти юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також проти колаборантів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО.

Реклама:

Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну.

І завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими".

Деталі: Відповідні укази президента й рішення РНБО поки не оприлюднені.

ЗеленськийсанкціїколаборантиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Зеленський
Зеленський показав наслідки ракетного удару росіян по Харкову
Зеленський звернувся до США, Британії, Франції та Німеччини: Потрібні дозволи на далекобійність
Зеленський про Курщину: Продовжуємо поповнювати обмінний фонд
Останні новини
17:14
У Тернопільському ТЦК заявили, що чоловік з відстрочкою розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: