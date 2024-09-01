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Росіяни вдарили по центру реабілітації дітей та дитбудинку в Сумах, 13 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 1 вересня 2024, 23:59
Росіяни вдарили по центру реабілітації дітей та дитбудинку в Сумах, 13 постраждалих
місце удару в Сумах, скріншот відео "Суспільне Суми"

Російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах, відомо про 13 постраждалих, серед яких четверо поранених дітей. 

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, Суспільне Суми, Сумська міська рада

Дослівно: "Сьогодні ввечері, 1 вересня, ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

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На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

 

Деталі: Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що "всім постраждалим надається необхідна допомога".

 

"Завтра з 8 ранку у 22 школі буде розгорнутий штаб. Прийом здійснюватиметься з 9:00", - додав голова МВА.

 

Оновлено: "Суспільне Суми" повідомляє, що виданню зараз відомо про двох поранених внаслідок російського удару по закладу освіти – це хлопчик 7 років і дівчинка 13 років.

Як повідомила Сумська міська рада, за попередньою інформацією, жертв немає, ушпиталено чотирьох постраждалих. Пошкоджено до 400 вікон в будинках.

Пізніше Сумська міська рада повідомила, що наразі відомо про 13 постраждалих.

Четверо поміщені до стаціонару, стільки ж отримали медичну допомогу на місці, п'ятеро – лікуватимуться амбулаторно.

За даними Нацполіції Сумщини, серед 13 поранених четверо дітей. Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше пʼять багатоповерхівок.

Сумиракетний ударвійнадіти
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