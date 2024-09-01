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Росіяни запустили з півдня "Шахеди"

Катерина ТищенкоНеділя, 1 вересня 2024, 23:52
Росіяни запустили з півдня Шахеди
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері російські війська запустили по Україні декілька груп ударних БпЛА з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:43 Повітряні сили повідомили про декілька груп ударних ворожих БпЛА з півдня, що рухаються через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.

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Пізніше з'явилася інформація, що БпЛА тримають курс на Харківщину.

Крім того, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 23:36 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА через Херсонщину в напрямку Кривого Рогу.

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Станом на 23:51 кілька "Шахедів" рухаються з Харківщини в напрямку Полтавщини.

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