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Росіяни запускали з півдня "Шахеди"

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 2 вересня 2024, 01:02
Росіяни запускали з півдня Шахеди
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері російські війська запустили по Україні декілька груп ударних БпЛА з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:43 Повітряні сили повідомили про декілька груп ударних ворожих БпЛА з півдня, що рухаються через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.

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Пізніше з'явилася інформація, що БпЛА тримають курс на Харківщину.

Крім того, оголошено загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 23:36 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА через Херсонщину в напрямку Кривого Рогу.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 23:51 кілька "Шахедів" рухаються з Харківщини в напрямку Полтавщини.

Дослівно ПС о 00:58: ""Шахед із Миколаївської області курсом на Одещину".

1:02: "Декілька груп "Шахедів" рухаються Полтавщиною в напрямку Миргорода".

1:16: "Групи "Шахедів" продовжують рух в напрямку Дніпра".

1:36: ""Шахед" із Полтавської області рухається курсом на Черкащину".

2:17: ""Шахед" у передмісті Білої Церкви".

4:48: "Останній "Шахед у районі Василькова".

безпілотникиШахед
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