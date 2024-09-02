DeepState: Українські захисники закінчили зачистку лінії Мала Локня – Погребки на Курщині

У ніч проти 2 вересня аналітики проєкту DeepState повідомили, що українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня – Погребки в Курській області РФ.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня – Погребки".

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Деталі: У той же час, зазначають військові аналітики, ворог окупував Долинівку на Донеччині, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.