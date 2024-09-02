У Харкові та Полтаві пролунали вибухи, є влучання
Понеділок, 2 вересня 2024, 01:10
Вночі 2 вересня в Харкові та Полтаві було чутно звуки вибухів. У Харкові зафіксували два влучання.
Джерело: Суспільне Харків, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, Суспільне Полтава
Деталі: Суспільне повідомило про вибухи в місті близько першої та після першої години ночі.
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Синєгубов і Терехов попередили про російські "Шахеди" над Харковом.
Оновлено: Також після першої ночі Суспільне повідомило про звуки вибухів у Полтаві.
О 1:27 Синєгубов повідомив, що в Харкові зафіксовані кілька влучань. За його словами, є пошкодження приватного будинку, іншої цивільної інфраструктури.
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Терехов уточнив, що Харкові два "Шахеди" влучили у приватний житловий будинок і поблизу освітнього закладу.