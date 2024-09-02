Всю Україну охоплювала повітряна тривога через ракетну загрозу

повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images
На світанку 2 вересня у Києві та низці областей через ракетну загрозу була оголошена повітряна тривога, яка згодом охопила всю Україну.
Джерело: мапа повітряних тривог, військові адміністрації, Повітряні сили
Деталі: О 4:42 Повітряні сили повідомили про загрозу крилатих ракет.
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Дослівно Повітряні сили: "Імовірно крилаті ракети з півночі".
"Зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині".
"Вектор руху – Київщина".
Деталі: О 4:50 Повітряні сили повідомили, що ракети змінили курс і рухаються на Полтавщину, і нові групи ракет на півночі Чернігівщини.
Дослівно ПС: "Рух в напрямку Миргорода".
4:53: "Дублюють курс попередніх".
4:55: "Перша група ракет - повз Лубни".
4:57: "Ракета через Чернігівщину в напрямку Київщини/Броварів".
4:58: "Тримають курс на Кременчук".
5:00: "Черкаси, Сміла - в укриття".
5:02: "Ракета в передмісті Борисполя".
5:05: "Ракети на Черкащині взяли західний курс! Загроза для Вінницької області".
5:08: "Ракети із Полтавщини - в напрямку Черкаської області".
5:09: "Пуски балістики в напрямку Полтавщини і Черкащини".
5:10: "Повторний пуск балістики! Через Сумщину".
5:12: "Ракети із Черкащини змінили курс! Рухаються в напрямку Білої Церкви/Києва".
5:13: "Київ - в укриття!"
5:14: "Ще одна балістична ракета на Київщину".
5:16: "Група ракет курсом на Кропивницький".
5:18: "Знову балістична ракета на Київщину".
5:22: "Ще група через Білоцерківський район курсом на Київ! Не покидайте укриттів".
5:23: "Пуск балістики курсом на Київ".
5:27: "Кілька груп ракет із півдня в напрямку Києва".
"Повторні пуски балістичних ракет на Київ".
5:35: "Нова група крилатих ракет через Обухів курсом на Київ".
5:37: "Одна із ракет взяла курс на Житомир".
5:40: "Остання група крилатих ракет у напрямку Києва".
Оновлено: О 6:11 почалися відбої тривоги із західних областей.
Близько 6:30 повітряну тривогу відмінили у Києві та центральних областях.
О 6:30 Повітряні сили оголосили відбій ракетної загрози по областях.