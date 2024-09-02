Над Києвом ППО знищила понад 10 крилатих і близько десятка балістичних ракет – КМВА

Вранці 2 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши понад 10 крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко

Пряма мова: "Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами.

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Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М.

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До цього всього ще додався один ударний БпЛА".

Деталі: Попко зазначив, що сили ППО в повітряному просторі столиці знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.

Пряма мова: "Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!"

"Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень.

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

Підрозділи оперативних працюють на місцях!

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються!"