Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Над Києвом ППО знищила понад 10 крилатих і близько десятка балістичних ракет – КМВА

Ольга Глущенко Понеділок, 2 вересня 2024, 06:44
Над Києвом ППО знищила понад 10 крилатих і близько десятка балістичних ракет – КМВА
МОБІЛЬНА ГРУПА ППО, ілюстративне фото з telegram Наєва

Вранці 2 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши понад 10 крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко

Пряма мова: "Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами.

Реклама:

Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М.

ВІДЕО ДНЯ

До цього всього ще додався один ударний БпЛА".

Деталі: Попко зазначив, що сили ППО в повітряному просторі столиці знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.

Пряма мова: "Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!"

"Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень.

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

Підрозділи оперативних працюють на місцях!

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються!"

КиївППОракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Ракетний удар по Сумах: серед поранених 6 дітей – поліція уточнила наслідки
У Києві виникли пожежі через падіння уламків, є потерпілий
Всю Україну охоплювала повітряна тривога через ракетну загрозу
У Харкові внаслідок ракетного удару виникла пожежа – мер
Останні новини
17:14
У Тернопільському ТЦК заявили, що чоловік з відстрочкою розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: