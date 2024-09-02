Над Києвом ППО знищила понад 10 крилатих і близько десятка балістичних ракет – КМВА
Вранці 2 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши понад 10 крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко
Пряма мова: "Удар був комбінований – крилатими та балістичними ракетами.
Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.
На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.
Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М.
До цього всього ще додався один ударний БпЛА".
Деталі: Попко зазначив, що сили ППО в повітряному просторі столиці знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка – балістичних та ударний безпілотник.
Пряма мова: "Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!"
"Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.
Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень.
Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.
Підрозділи оперативних працюють на місцях!
Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються!"