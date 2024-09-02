Українські воїни відмінусували ще 1 300 окупантів за добу
Понеділок, 2 вересня 2024, 07:31
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 300 загарбників, 26 ББМ та 9 танків.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 617 600 (+1 300) осіб,
- танків – 8 601 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 16 786 (+26) од,
- артилерійських систем – 17 646 (+10) од,
- РСЗВ – 1 177 (+1) од,
- засобів ППО – 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 537 (+30) од,
- крилатих ракет – 2 557 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 925 (+44) од,
- спеціальної техніки – 2 993 (+2) од.
Дані уточнюються.