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Українські воїни відмінусували ще 1 300 окупантів за добу

Ірина БалачукПонеділок, 2 вересня 2024, 07:31
Українські воїни відмінусували ще 1 300 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 300 загарбників, 26 ББМ та 9 танків.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 617 600 (+1 300) осіб,
  • танків – 8 601 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 16 786 (+26) од,
  • артилерійських систем – 17 646 (+10) од,
  • РСЗВ – 1 177 (+1) од,
  • засобів ППО – 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 537 (+30) од,
  • крилатих ракет – 2 557 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 925 (+44) од,
  • спеціальної техніки – 2 993 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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