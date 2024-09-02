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Генштаб: позиції ЗСУ атакує навала переважаючих сил росіян, за добу – понад 180 бойових зіткнень

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 вересня 2024, 08:29
Генштаб: позиції ЗСУ атакує навала переважаючих сил росіян, за добу – понад 180 бойових зіткнень
Фото: Getty Images

Минулої доби росіяни переважаючими силами атакували 12 напрямків фронту, зі 182 бойових зіткнень, 63 рази ворог штурмував Покровський напрямок.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

За минулу добу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено.

На Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити позиції захисників успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

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