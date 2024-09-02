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Партія німецької "подруги Путіна" нагадала про свою вимогу щодо України для місцевих коаліцій

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 вересня 2024, 10:18
Партія німецької подруги Путіна нагадала про свою вимогу щодо України для місцевих коаліцій
Сара Вагенкнехт, фото: Getty Images

Ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) хоче підняти питання зовнішньої політики на переговорах про можливу участь в урядових коаліціях в Саксонії та Тюрингії, зокрема, відмови від розміщення американських ракет у Німеччині або дипломатії у війні в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Stern

Деталі: Хоча такі питання вирішуються на федеральному рівні, уряди земель можуть висловити свою позицію і, наприклад, в ініціативах до Бундесрату (верхня палата німецького парламенту), заявила співлідерка партії Аміра Мохамед Алі в інтерв'ю ZDF "Morgenmagazin".

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Такі питання, як відмова від розміщення американських ракет у Німеччині або дипломатія у війні в Україні, є важливими для її партії, каже Мохамед Алі.

Вона заявила, що BSW  є принципово відкритою до коаліції з Християнсько-демократичним союзом. "Є паралелі, але є і суттєві відмінності", – сказала Мохамед Алі щодо ХДС. Вона виключила можливість коаліції з"Альтернативою для Німеччини".

Засновниця BSW Сара Вагенкнехт поставила умовою для альянсів на земельному рівні, що потенційні партнери по коаліції відкинуть ідею розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині та подальших поставок озброєнь в Україну. Що стосується зовнішньополітичних вимог, Мохамед Алі сказала, що тепер справа за "потенційними партнерами по коаліції" – передусім ХДС – "чи можуть вони собі це уявити".

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"Сигнали" були почуті, зокрема, від прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера (ХДС), "що він також має таку позицію", сказала Мохаммед Алі.

В обох землях новостворена BSW досягла двозначних результатів на виборах.

Передісторія:

  • У своїй першій реакції на земельні вибори канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до формування "стабільних урядів без правих екстремістів".
  • За попередніми даними виборчої комісії, "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її наближчий суперник – ХДС – набрав лише 23,6%.
  • У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, АдН друга з 30,6%.

Читайте більше про важливі вибори в східних німецьких землях, які можуть мати наслідки для України

Німеччинавибори
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