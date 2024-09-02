Глава МЗС Польщі назвав обов′язком збивати російські ракети ще над Україною
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.
Джерело: Сікорський в інтерв'ю газеті Financial Times, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Сікорський пояснив, що Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну між Росією і Україною.
Пряма мова: "Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним".
Передісторія:
- Мешканці Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.
- Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.
- Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник.
- Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.