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Глава МЗС Польщі назвав обов′язком збивати російські ракети ще над Україною

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 вересня 2024, 10:49
Глава МЗС Польщі назвав обов′язком збивати російські ракети ще над Україною
Радослав Сікорський, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Джерело: Сікорський в інтерв'ю газеті Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сікорський пояснив, що Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну між Росією і Україною.

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Пряма мова: "Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним".

Передісторія:

  • Мешканці Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.
  • Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе. 
  • Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник. 
  • Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.

Польщаракетний ударУкраїнаРосія
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