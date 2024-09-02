Глава МЗС Польщі назвав обов′язком збивати російські ракети ще над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Джерело: Сікорський в інтерв'ю газеті Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сікорський пояснив, що Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну між Росією і Україною.

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Пряма мова: "Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору – це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним".

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