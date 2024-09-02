Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Петиція про зниження віку мобілізації до 50 років набрала понад 25 тисяч голосів

Альона Мазуренко Понеділок, 2 вересня 2024, 11:09
Петиція про зниження віку мобілізації до 50 років набрала понад 25 тисяч голосів
фото: Генштаб

Петиція про зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років набрала понад 25 тисяч голосів і тепер очікує на розгляд президента Володимира Зеленського.

Джерело: сайт офіційного представництва президента

Деталі: Петиція була опублікована 5 липня. Наразі зібрала необхідні понад 25 тисяч голосів і буде розглядатися президентом.

Реклама:

Автор петиції просить "зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні".

петиціяОфіс президентамобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
петиція
Петиція про бронювання рятувальників і пожежників набрала 25 тисяч голосів
Зброя для "Азову": петиція про розблокування набрала понад 25 тисяч голосів за добу
Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ
Останні новини
17:14
У Тернопільському ТЦК заявили, що чоловік з відстрочкою розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: