Петиція про зниження віку мобілізації до 50 років набрала понад 25 тисяч голосів

Петиція про зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років набрала понад 25 тисяч голосів і тепер очікує на розгляд президента Володимира Зеленського.

Джерело: сайт офіційного представництва президента

Деталі: Петиція була опублікована 5 липня. Наразі зібрала необхідні понад 25 тисяч голосів і буде розглядатися президентом.

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Автор петиції просить "зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні".