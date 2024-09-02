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На озброєння ЗСУ надійде вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий" – Міноборони

Ірина БалачукПонеділок, 2 вересня 2024, 13:01
На озброєння ЗСУ надійде вітчизняний бронетранспортер Хорунжий – Міноборони
Бронетранспортер "Хорунжий". Фото Міноборони

Міноборони повідомило, що кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

Джерело: сайт Міноборони

Дослівно міністерство: "Корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів".

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Деталі: Наголошується, що конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

Міноборони вказує, що "Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, оскільки у передній частині корпусу нового українського бронетранспортера встановили дизельний двигун потужністю 330 кінських сил.

Машина здатна розганятися до понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.

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"Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини. 

 
Бронетранспортер "Хорунжий"
Фото Міноборони 

У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні", – йдеться в повідомленні.

"Хорунжий" оснащений бойовим модулем з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.

Зазначається, що цей БТР можуть виготовляти у 6 варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.

Міноборониармія
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