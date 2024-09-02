На Херсонщині схопили групу злочинців, які палили автівки військових у 3 областях

У Херсонській області поліцейські спільно зі Службою безпеки затримали групу з трьох осіб, які спалили щонайменше 5-ть автівок військових ЗСУ у трьох областях.

Джерело: ОГП, СБУ, Нацполіція

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом особам, причетним до серії підпалів автівок військовослужбовців ЗСУ та представників інших Сил оборони України у кількох регіонах України".

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Деталі: Повідомляється, що за даними слідства, уродженець Генічеська контактував з невстановленою на цей час особою та організовував виконання його "замовлень", спрямованих на знищення автівок українських захисників.

В СБУ та Нацполіції заявляють, що організатор злочинів та його поплічники підпалювали авто за вказівками російських спецслужб.

До протиправної діяльності організатор злочинного угруповання залучив співмешканку, а також двох своїх знайомих. За кожне виконане "завдання" фігуранти отримували гроші.

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До злочинів готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на мінівідеокамеру.

Правоохоронцями задокументовані факти підпалу зловмисниками щонайменше пʼяти автівок у Херсоні, Миколаєві та Одесі.

Під час обшуків у фігурантів вилучено засоби підпалу, мобільні телефони, сім-картки, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, а також зброю та боєприпаси.

Нині підозрювані знаходяться під вартою. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групи осіб

Викриття проводилось прокурорами спільно зі співробітниками СБУ в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях та ГУ Нацполіції в Херсонській області.