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Уряд Румунії схвалив проєкт закону про передачу Україні ЗРК Patriot

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоПонеділок, 2 вересня 2024, 13:55
Уряд Румунії схвалив проєкт закону про передачу Україні ЗРК Patriot
ЗРК Patriot. ілюстративне фото Getty Images

Уряд Румунії на засіданні 2 вересня схвалив законопроєкт про безкоштовну передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot, законодавчу пропозицію виконавчої влади буде направлено до парламенту для ухвалення в екстреному порядку.

Джерело: прессекретар уряду Міхай Константін, цитує "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Пряма мова: "Виконавча влада схвалила і направить до парламенту, як невідкладний, проєкт закону, який доповнює Закон 222/2017 про наземну протиповітряну оборону. Зокрема, проєкт передбачає, що зенітний ракетний комплекс Patriot є предметом актів дарування третім особам.

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Після ухвалення закону парламентом уряд зможе прийняти рішення, яке зробить акт дарування операційним. Вся виконавча влада уповноважена відновити можливості протиповітряної оборони країни за рахунок бюджету, виділеного Міністерству національної оборони".

Деталі: Міністерство національної оборони зазначило, що поставить одну з семи систем Patriot в конфігурації 3+, придбаних у США. Чотири з них вже прибули до Румунії – два вже функціонують. Інші три прибудуть до Румунії найближчим часом.

Передача буде здійснена шляхом внесення змін до Закону 222 від 2017 року, на підставі якого Румунія придбала у США сім комплексів Patriot на суму майже 4 млрд доларів.

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PatriotРумуніядопомога Україні
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