НАТО відреагувало на заклик голови МЗС Польщі збивати ракети РФ над Україною

Речник НАТО, коментуючи заклик міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського збивати російські ракети над територією України, заявив, що члени Альянсу мають право захищати свій повітряний простір, проте такі дії можуть вплинути на весь Альянс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Europa Press

Реклама:

Деталі: Речник НАТО заявив, що Альянс "несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії" та "не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту" в Україні.

Він визнав право кожного члена Альянсу захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".

"Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації", – додав речник.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: