Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Генштаб: На фронті ворог атакував уже 105 разів, найбільше на Покровському напрямку

Анастасія ПроцПонеділок, 2 вересня 2024, 17:25
Генштаб: На фронті ворог атакував уже 105 разів, найбільше на Покровському напрямку
Ілюстративне фото: Getty Images

Від початку доби 2 вересня російські окупанти здійснили 105 атак на фронті – найбільше на Покровському напрямку (29 боєзіткнень). 

Джерело: звіт Генштабу ЗСУ на 16.00 

Деталі: На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. 

Реклама:

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 13 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три атаки окупантів.

На Лиманському напрямку противник дев’ять разів штурмував неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки та Невського. Чотири атаки українські захисники відбили, п’ять – тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири наступи росіян поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення. Загарбники наступали у бік Калинівки та Кліщіївки. Одна атака досі продовжується. Ситуація під контролем українських захисників. 

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити підрозділи Сил оборони з займаних позицій неподалік Торецька, Щербинівки, Неліпівки та Романівки. Чотири боєзіткнення завершено, шість – триває. До того ж, авіація агресора випустила НАРи біля Дружби та скинула два КАБи поблизу Дачного.

На Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка,  Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка та Михайлівка. Також росіяни здійснили авіаудар по Олександрополю. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 18 атак, наразі точаться 11 боїв. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються. 

На Курахівському напрямку загарбники атакували 16 разів поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Чотирнадцять спроб просунутися відбито, дві – ще тривають.

На Времівському напрямку противник 15 разів штурмував позиції українських воїнів, зокрема, біля Водяного, Вугледара і Пречистівки. Сім боїв завершено, вісім - досі продовжуються. Крім цього, загарбники били НАРами по Костянтинівці та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але із залученням авіації, здійснив удари по районах Новоандріївки та Малої Токмачки.

ГенштабДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На Покровському напрямку за день понад 60 боїв, половина – біля Новогродівки
Генштаб: На Курахівському й Куп'янському напрямках кількість боїв майже зрівнялася з Покровським
Начальником штабу Сил безпілотних систем призначили Гладкого – це спровокувало скандал
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: