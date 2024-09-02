У МЗС Польщі назвали заяву Сікорського про збиття ракет над Україною його особистою думкою

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У Міністерстві закордонних справ Польщі пояснили слова очільника відомства Радослава Сікорського щодо необхідності збивати ракети над територією України, назвавши їх особистою думкою міністра.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

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Деталі: Вронський вказав, що слова Сікорського щодо того, що Польща мала б збивати ракети над українською територією, не відображають позицію польського уряду.

"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", – заявив він.

За словами речника польського МЗС, позиція Сікорського полягає у тому, що для захисту жителів Польщі і запобігання нещастю потрібно використовувати будь-які можливості, і захист повітряного простору є обовʼязком держави.

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Однак він застеріг, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".

"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", – підсумував він.

Нагадаємо, Сікорський в інтерв’ю Financial Times сказав, що Польща мала б збивати ще над територією України російські ракети, які можуть залетіти у повітряний простір Польщі, зокрема й через те, що у разі збиття над польською територією зростають ризики для польських громадян.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", ймовірно "Шахедом". Уламки цього апарата досі не виявили.