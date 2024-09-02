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Росіяни гатили по Нікополю: постраждали четверо жінок

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 вересня 2024, 19:27
Росіяни гатили по Нікополю: постраждали четверо жінок
Фото з телеграм-каналу Лисака

Російські війська 2 вересня з артилерії та дронів-камікадзе обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, поранені четверо жінок.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Вдень через російський артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. По медичну допомогу звернулася ще 59-річна мешканка.

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Увечері стало відомо, що кількість постраждалих зросла до чотирьох – постраждали ще двоє жінок 38 та 43 років.

У місті пошкоджена інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло декілька займань. Пошкоджено 2 приватні та 5 садових будинків. Зачепило господарську споруду та лінію електропередач.

Атакували росіяни також Покровську та Марганецьку громади. Там без жертв.

НікопольобстрілДніпропетровська область
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