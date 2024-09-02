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Україна передала Нідерландам інформацію про західні деталі у ракетах РФ – Зеленський

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 2 вересня 2024, 19:48
Україна передала Нідерландам інформацію про західні деталі у ракетах РФ – Зеленський
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Після зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом президент України Володимир Зеленський заявив, українська розвідка передала Нідерландам інформацію про компоненти, вироблені в ЄС та США, які досі виявляються у російських ракетах, попри санкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сьогодні наша розвідка, наші військові спецслужби дали всю необхідну інформацію прем'єр-міністру і його команді, які ракети застосовує щоденно Росія, скільки там західних компонентів, компонентів різних країн, компаній різних держав світу – і американських, і європейських".

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Деталі: Президент зазначив, що Україна цінує лідерство Нідерландів у роботі над санкційним режимом проти Росії.

Зеленський додав, що попросив, щоб Нідерланди працювали з іншими партнерами для того, щоб санкції проти РФ "були справді ефективними, щоб вони стовідсотково працювали проти цієї війни".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 вересня новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, уряд якого склав присягу на початку липня, прибув зі своїм першим неоголошеним візитом в Україну та разом із Зеленським вирушив у Запоріжжя. 
  • Під час візиту він оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро.

НідерландиУкраїнасанкціїзброя
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