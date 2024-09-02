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Зеленський: Для ударів вглиб РФ потрібен не лише дозвіл, а й далекобійна зброя

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 2 вересня 2024, 20:21
Зеленський: Для ударів вглиб РФ потрібен не лише дозвіл, а й далекобійна зброя
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нідерландським прем’єр-міністром Діком Схоофом пояснив, що удари по військових цілях у Росії із використанням західної зброї залежать як від отримання дозволу від країни-постачальника, так і від далекобійних засобів ураження від неї.

Джерело: "Європейська правда" 

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна працює над отриманням дозволу на далекобійні удари по цілях у Росії з партнерами, які мають відповідні засоби – він перелічив США, Велику Британію, Францію та Німеччину.

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Однак, він додав, що самого лише дозволу "також мало".

"Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила (удари. – Ред.), і такі меседжі вже є дипломатичними каналами, а також у медіа – ми повинні знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще отримати це (зброю. – Ред.)", – пояснив президент.

Глава держави додав, що існували "домовленості, що ми все це отримаємо", але відмовився уточнювати, про що йдеться.

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"Тут два питання, над якими ми працюємо (отримання дозволу і засобів ураження. – Ред.). Але дивимось на це більш позитивно на сьогодні", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо: 

  • Цього року США вперше дозволили Україні застосовувати передану ними зброю для ударів у прикордонних російських регіонах, із яких здійснюються атаки на українські міста.
  • Водночас Київ наполягає, що дозвіл має поширюватись і на цілі вглибині російської території, зокрема аеродроми, де базуються винищувачі – носії далекобійних ракет, які Україна наразі не може уразити.
  • Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ повторно закликав західних партнерів зняти обмеження на удари по військових цілях вглибині російської території.

ЗеленськийРосія
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