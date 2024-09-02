Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 вересня 2024, 21:17
Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot
Ілюстративне фото Patriot - Getty Images

Верхня палата румунського парламенту, Сенат, у понеділок, 2 вересня, схвалила урядовий законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: За урядовий законопроєкт про передання Україні системи ППО проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.

Реклама:

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Паулюк підкреслила, що передача зенітно-ракетного комплексу Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту", тому що в Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два – взяли на озброєння і ще три – незабаром прибудуть.

Нагадаємо, Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні. Минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.

ВІДЕО ДНЯ

Усього союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні системи Patriot затримуються.

РумуніяPatriotдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Румунія
Уряд Румунії схвалив проєкт закону про передачу Україні ЗРК Patriot
У Румунії знайшли застреленим українця, який в'їхав до країни кілька днів тому
Уряд Румунії подав парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: