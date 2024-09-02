У Харкові та Дніпрі було чутно вибухи, є пошкодження

Увечері 2 вересня в Харкові та Дніпрі було чутно звуки вибухів.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне", голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: О 22:02 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.

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Також о 22:03 та о 22:12 Синєгубов повідомляв про вибухи в Харкові.

Оновлено: Згодом голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що РФ атакувала Дніпро. Відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з нещодавніх вибухів, що чув Харків, вдруге за день стався у Київському районі. Там обійшлося без жертв, постраждалих та руйнацій.

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Згодом Терехов написав, що інший приліт стався у Салтівському районі. Також без постраждалих та руйнацій, загорілась трава.

Ще один КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі. Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба.

Водночас у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару стало відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.