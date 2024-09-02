Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

У Харкові та Дніпрі було чутно вибухи, є пошкодження

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 вересня 2024, 22:18
У Харкові та Дніпрі було чутно вибухи, є пошкодження
Ілюстративне фото

Увечері 2 вересня в Харкові та Дніпрі було чутно звуки вибухів. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне", голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: О 22:02 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.

Реклама:

Також о 22:03 та о 22:12 Синєгубов повідомляв про вибухи в Харкові. 

Оновлено: Згодом голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що РФ атакувала Дніпро. Відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з нещодавніх вибухів, що чув Харків, вдруге за день стався у Київському районі. Там обійшлося без жертв, постраждалих та руйнацій.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом Терехов написав, що інший приліт стався у Салтівському районі. Також без постраждалих та руйнацій, загорілась трава.

Ще один КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі. Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. 

Водночас у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару стало відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

ХарківДніпровибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Харків
Як харківські школярі провели перший дзвоник під землею
15 людей постраждали від російського удару КАБами по Харкову й Руській Лозовій
Росіяни били по Харкову і області: постраждала жінка, горіли будинки, пошкоджена залізниця
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: