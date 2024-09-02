Голову "Укренерго" Кудрицького звільнили з посади – джерела

Увечері 2 вересня за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" з посади звільнили керівника компанії Володимира Кудрицького.

Джерело: джерела "Економічної правди", джерело "Forbes", народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За даними "ЕП", під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 30 серпня 2024 року щодо ліквідації наслідків останньої російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Кудрицького.

Реклама:

А пізно ввечері 2 вересня, наглядова рада "Укренерго" прийняла рішення про звільнення Кудрицького. За звільнення проголосували 4 члени наглядової ради, проти - 2.

Видання "Forbes" пише, що після звільнення Кудрицького виконувати обов’язки керівника "Укренерго" буде нинішній член правління Олексій Брехт.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Раніше, представники міжнародних фінансових організацій закликали призупинити можливе звільнення Кудрицького до формування наглядової ради "Укренерго".

За даними ЕП, 30 серпня стало відомо, що керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький найближчим часом може бути звільнений з посади.