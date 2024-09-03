DeepState: Тривають бої за Пречистівку на Донеччині

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 3 вересня повідомили, що тривають бої за Пречистівку Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "За уточненими даними, село штурмувало щонайменше 12 ОВТ ворога. Кацапи налагодили логістику до села, зконцентрувавши в ньому до 100 чоловік піхоти".

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Деталі: Крім того, зазначили аналітики DeepState, ворог посилено обстрілює райони Урожайного, Новодонецька, Причистівки та Макарівки на Донеччині.

Оновлено: Пізніше DeepState повідомив, що ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.

Також, вказують аналітики, уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки.