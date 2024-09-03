Ворожі "Шахеди" атакують регіони України

дрон, ілюстративне фото Getty Images
Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних безпілотників у деяких областях України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Зокрема, російські дрони зафіксували у Харківській, Сумській та Чернігівській.
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Дослівно о 00:52: "Наразі групи "Шахедів" спостерігається в Харківській, Сумській та Чернігівській областях рухаються у західному напрямку".
00:59: "Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА".
1:19: "Чернігів - в районі міста ворожий БпЛА".
2:35: ""Шахеди" на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини".
2:50: "Київщина, рух ударних БпЛА у вашому напрямку з півночі".
3:01: "Черкаська область - група ударних БпЛА з Полтавщини у вашому напрямку".
3:28: "Група БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській області рухаються у північному напрямку, загроза для Кіровоградщини".
3:30: "Кременчук - в районі міста ворожий БпЛА. Терміново в укриття".
4:23: "Наразі група "Шахедів" спостерігається у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях. Напрямок руху постійно змінюється".
5:07: "Наразі група "Шахедів" спостерігається у Полтавській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється".