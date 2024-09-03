Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку – Генштаб

Ольга Глущенко Вівторок, 3 вересня 2024, 01:10
Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу

За даними Генштабу, загалом від початку минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, 55 з них – на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Времівському напрямках".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. П’ятнадцять боїв завершено, чотири – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. Українські захисники зупинили вісім атак, десять – продовжуються.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім ворожих наступальних дій у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного. Триває два бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку точилося вісім боїв, зокрема, біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 17 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. Наразі тривають чотири атаки росіян.

На Покровському напрямку від початку минулої доби точилося 55 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Оборонці відбили 48 наступальних дій, сім – ще продовжуються.

У понеділок на цьому напрямку було знешкоджено 414 окупантів, з них 197 – безповоротно. Також знищено танк, два бронетранспортери, один міномет, два БпЛА, три одиниці автотранспорту, один мотоцикл та інший важливий об'єкт противника. До того ж пошкоджено один БТР і три автомобілі.

На Курахівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Дев’ятнадцять боєзіткнень завершено, шість – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив 20 спроб витіснити українські підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки. Ттривають дві атаки окупантів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники зазнали поразки, двічі атакуючи позиції Сил оборони.

На інших напрямках, зазначають у ГШ, – без особливих змін.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На фронті ворог атакував уже 105 разів, найбільше на Покровському напрямку
Генштаб: На Покровському напрямку за день понад 60 боїв, половина – біля Новогродівки
Генштаб: На Курахівському й Куп'янському напрямках кількість боїв майже зрівнялася з Покровським
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: