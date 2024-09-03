Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку – Генштаб

За даними Генштабу, загалом від початку минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, 55 з них – на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Времівському напрямках".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. П’ятнадцять боїв завершено, чотири – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. Українські захисники зупинили вісім атак, десять – продовжуються.

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На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім ворожих наступальних дій у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного. Триває два бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку точилося вісім боїв, зокрема, біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 17 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. Наразі тривають чотири атаки росіян.

На Покровському напрямку від початку минулої доби точилося 55 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Оборонці відбили 48 наступальних дій, сім – ще продовжуються.

У понеділок на цьому напрямку було знешкоджено 414 окупантів, з них 197 – безповоротно. Також знищено танк, два бронетранспортери, один міномет, два БпЛА, три одиниці автотранспорту, один мотоцикл та інший важливий об'єкт противника. До того ж пошкоджено один БТР і три автомобілі.

На Курахівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Дев’ятнадцять боєзіткнень завершено, шість – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив 20 спроб витіснити українські підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки. Ттривають дві атаки окупантів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники зазнали поразки, двічі атакуючи позиції Сил оборони.

На інших напрямках, зазначають у ГШ, – без особливих змін.