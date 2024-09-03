У Києві та області оголошували повітряну тривогу

Після першої години ночі 3 вересня повітряні тривогу оголосили у Києві.

Джерело: мапа повітряних тривог, КМВА, КОВА, Повітряні сили

Деталі: О 1:10 повітряну тривогу оголосили у Києві, перед цим тривога була оголошена в деяких областях, зокрема на Київщині.

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Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників, а також ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

Крім того, моніторингові пабліки повідомляли про загрозу балістики для Києва.

Оновлено: О 1:28 оголосили відбій тривоги в Києві та області.