У Києві та області оголошували повітряну тривогу
Вівторок, 3 вересня 2024, 01:14
Після першої години ночі 3 вересня повітряні тривогу оголосили у Києві.
Джерело: мапа повітряних тривог, КМВА, КОВА, Повітряні сили
Деталі: О 1:10 повітряну тривогу оголосили у Києві, перед цим тривога була оголошена в деяких областях, зокрема на Київщині.
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Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників, а також ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини.
Крім того, моніторингові пабліки повідомляли про загрозу балістики для Києва.
Оновлено: О 1:28 оголосили відбій тривоги в Києві та області.