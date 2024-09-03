У звітах ISW про російську війну проти України з’явився розділ про українські операції в РФ
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звітах про російське вторгнення в Україну запроваджує новий розділ – "Українські операції в Російській Федерації".
Джерело: ISW
Дослівно: "ISW представляє новий розділ "Оцінки наступальної кампанії Росії" (війни проти України – ред.) – "Українські операції в Російській Федерації", в якому відстежуватиме українські наземні атаки, наступальні операції та дальні удари на території Росії.
Надалі ISW буде повідомляти в цьому розділі про тактичні оновлення щодо українських наступальних операцій у Курській області, якщо тільки не відбудеться значних змін у ситуації на місцях.
У цьому розділі ISW також відстежуватиме українські удари з великої відстані по цілях на території Російської Федерації. Однак у ньому ISW не даватиме оцінок щодо цілей та можливостей України".
Деталі: У новому розділі аналітики зазначають, що російські війська нещодавно відновили втрачені позиції на схід від Коренево на тлі продовження українських атак у Курській області 2 вересня.
Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Ольговки (на схід від Коренево), і за оцінками ISW, українські сили, ймовірно, відійшли з цього населеного пункту.
Разом з тим російський так званий "військовий" блогер стверджує, що українські війська незначно просунулися вперед поблизу Погребків і Малої Локні (обидва на північний захід від Суджі), і що російські війська раніше залишили позиції в межах цих населених пунктів, щоб уникнути оточення.
Російські джерела стверджують, що 1 і 2 вересня українські сили проводили штурмові операції на південний захід від Кореневого біля Комарівки; біля самого Кореневого; на схід від Кореневого біля Ольгівки і Крем'яного; на північний захід від Суджі біля Малої Локні; на північ від Суджі біля Черкаського Поперечного і Російського Поперечного; на північний схід від Суджі біля Великого Солдатського і Мартинівки; і на південний схід від Суджі біля Борьки.
Російський блогер твердить, що українські війська продовжують завдавати ударів по російських понтонних переправах через річку Сейм у Глушковському районі (на захід від нинішньої української лінії фронту в Курській області).
Ключові висновки ISW за 2 вересня:
- Очікується, що Іран "неминуче" доставить балістичні ракети до Росії для підтримки російського вторгнення в Україну.
- Правитель Росії Володимир Путін дав інтерв'ю монгольському виданню "Unuudur" напередодні свого візиту до Монголії 2-3 вересня, підкресливши історичні та сучасні російсько-монгольські відносини, а також поточні тристоронні економічні та енергетичні ініціативи з Монголією та Китайською Народною Республікою.
- Російські та монгольські офіційні особи зазначили, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна не вплине на поточний візит Путіна до Монголії, незважаючи на юридичне зобов'язання Монголії виконати цей ордер.
- Російська влада затримала заступника командувача Ленінградського військового округу генерал-майора Валерія Мумінджанова 2 вересня за звинуваченням у корупції.
- Російські війська нещодавно відновили втрачені позиції на схід від Коренево на тлі продовження українських операцій у Курській області 2 вересня.
- Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Сіверська, Часового Яру, Покровська та на південний захід від Донецька.
- Представники Міністерства оборони РФ наголошують на можливостях російської військової підготовки, ймовірно, у спробі сприяти набору на військову службу та в рамках довгострокових зусиль з відновлення російського офіцерського корпусу.
- Російські окупаційні чиновники оголосили про початок навчального року в окупованій території України, підкресливши зусилля Росії, спрямовані на кооптацію освітньої системи, примусову русифікацію та мілітаризацію українських дітей та молоді.