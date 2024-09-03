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Росіяни атакували Запоріжжя, серед загиблих – 8-річна дитина

Ольга Глущенко Вівторок, 3 вересня 2024, 06:54
Росіяни атакували Запоріжжя, серед загиблих – 8-річна дитина
в’їзний знак Запоріжжя, фото ОВА

У понеділок ввечері росіяни атакували Запоріжжя, загинуло двоє людей, у числі яких – 8-річний хлопчик, двоє осіб зазначили поранень.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Близько 23:00 Росія здійснила обстріл міста.

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На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі, дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації".

Деталі: Федоров додав, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

Запоріжжяобстрілжертвидіти
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