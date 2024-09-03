ЗСУ за добу знешкодили 1 360 окупантів і понад півтори сотні техніки
Вівторок, 3 вересня 2024, 07:19
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 360 окупантів, 35 ББМ, 18 артилерійських систем та 10 танків.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 618 960 (+1 360) осіб,
- танків – 8 611 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 16 821 (+35) од,
- артилерійських систем – 17 664 (+18) од,
- РСЗВ – 1177 (+0) од,
- засобів ППО – 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 573 (+36) од,
- крилатих ракет – 2 578 (+21),
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 972 (+47) од,
- спеціальної техніки – 3 003 (+9) од.
Дані уточнюються.