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Удар росіян по Дніпру: кількість поранених зросла до 6

Ірина БалачукВівторок, 3 вересня 2024, 07:41
Удар росіян по Дніпру: кількість поранених зросла до 6
Фото з Telegram Сергія Лисака

Одна людина загинула та ще 6 дістали поранення у результаті російських ударів по Дніпру пізно ввечері 2 вересня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лисака: "Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома".

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Деталі: Він додав, що внаслідок атаки згоріли 3 машини, ще 12 пошкоджені.

Також побиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство.

За даними влади, били окупанти напередодні і по Нікопольщині.

"З вечора і до ранку били по району з артилерії, "Градом" та дронами-камікадзе. Цілили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджена інфраструктура, адміністративна будівля", – повідомив Лукашук.

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За словами Лисака, зранку російські загарбники поновили удари по райцентру. 

Передісторія: 

Дніпрожертвивійна
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