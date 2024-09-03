Росіяни наростили кількість штурмів позицій ЗСУ: за добу майже 200 бойових зіткнень

Протягом минулої доби на напрямках фронту відбулося 197 бойових зіткнення, тоді як добою раніше 182. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також росіяни були активними на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку точилося 23 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку ворог 18 разів атакував біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

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На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 56 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 21 наступальну дію біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас воїни ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.